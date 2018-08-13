Фигурист Александр Жулин женился, но к свадьбе только готовится

Знаменитый фигурист и тренер по фигурному катанию Александр Жулин официально оформил отношения е Натальей Михайловой. Наташа стала третьей женой Жулина. В день бракосочетания фигурист опубликовал в Инстаграм фотографии торжества и своих красавиц жены и младшей дочери Кати и сделал важное признание.

Публикация от Александр Жулин (@aleksandr_zhulin)12 Авг 2018 в 9:35 PDT

Жулин не просто расписался с Натальей. В сентябре они устроят свадьбу. "В Сентябре ждите главное событие в нашей жизни)) Торжество не за горами", - написал Жулин (орфография сохранена). Наташа взяла фамилию мужа. Теперь она Жулина.

Публикация от Александр Жулин (@aleksandr_zhulin)12 Авг 2018 в 6:30 PDT

Александр Жулин был женат на партнерше Майе Усовой, а после их развода женился на Татьяне Навке. Дочь Татьяны и Александра Саша в этом году окончила школу. В ЗАГС, когда отец и Наталья расписывались, Александра не смогла придти. Жулин надеется, что старшая дочь будет на свадьбе в сентябре.

Александр Жулин и Татьяна Навка развелись после 14 лет совместной жизни. Они поддерживают дружеские отношения. Татьяна вышла замуж, родила дочь в браке с Дмитрием Песковым.