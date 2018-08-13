Вайкуле прокомментировала реакцию на свои высказывания о Крыме

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что шокирована реакцией, которую в России вызвали ее слова о Крыме и об СССР. По ее словам, она не ожидала, что люди могут быть настолько зомбированными. Запашный прокомментировал заявление Вайкуле о Крыме и СССР

Ранее во время гастролей в Одессе Лайма Вайкуле заявила, что счастлива оттого, что Советский Союз распался, ну а в Крым не поедет ни за какие деньги. После такого заявления певица оказалась в центре скандала. Очень многие медийные личности в России подвергли критике ее высказывания, припомнив, что в советские времена она не отказалась от звания заслуженной артистки Латвийской ССР. Многие коллеги по цеху призвали латвийскую певицу проявить последовательность и отказаться от концертов в России, поскольку ее взгляды на Крым не совпадают с мнением большинства россиян.

«Скажу откровенно: я даже не представляла, что люди такие звери. Мне кажется, что люди сошли с ума: они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят…», - заявила сегодня Вайкуле латвийским журналистам.

Певица прошлась также и по журналистам, обвинив их во вранье и провокациях, и по коллегам по цеху, выразив сожаление, что они негативно отреагировали на ее заявления.

«Бедные люди, которые не знают, как себя показать, они показали свое лицо. Я в жизни не комментировала ни одного артиста. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность и зависть. Это просто ужасно противно, я даже не знаю, что еще сказать», - приводит слова Лаймы Вайкуле РИА Новости.