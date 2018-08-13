Названы наставники нового шоу "Голос. 60+"
13 августа 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Организаторы шоу «Голос» в прямом эфире «ВКонтакте» объявили трех наставников нового проекта для возрастных вокалистов — «Голос. 60+». Имя четвертого члена жюри зрители узнают позже.
Наставниками стали Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе. Первый сезон телевизионного шоу стартует уже в сентябре этого года, но точную дату премьеры пока не называют. В эфир выйдет всего четыре выпуска шоу. Вести его будет Дмитрий Нагиев.
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