Газманов ответил на слова Вайкуле о Крыме: «Это было некрасиво»

Российский певец Олег Газманов прокомментировал слова Лаймы Вайкуле. По его словам, высказывания исполнительницы, которая заявила, что не будет выступать в Крыму ни за какие деньги, были некрасивыми.

Газманов подчеркнул, что политика всё равно вокруг нас и никуда от неё не деться. Однако слова артистки не вызвали восхищения, передает РИА Новости. «Это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала», - сказал певец.



Напомним, что российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Вайкуле ведёт себя непорядочно по отношению к обществу. По его мнению, он не видит логики в действиях артистов, которые не боятся зарабатывать в России, но боятся выступать в Крыму.