Петросян и Степаненко не пришли на бракоразводный процесс в суд

Известные российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко сегодня не пришли на заседание суда, где должен рассматриваться вопрос об их разводе. Ранее стало известно, что артисты разошлись.

Согласно последней информации, интересы Петросяна и Степаненко в суде будут представлять их адвокаты Сергей Жорин и Елена Забралова.

Как сообщает корреспондент РИА "Новости" из Хамовнического суда Москвы, представитель Евгения Вагановича рассчитывает на мировое соглашение в рамках рассмотрения иска о разделе совместно нажитого имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что Елена Степаненко претендует на большую часть средств.