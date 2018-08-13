Петросян и Степаненко не пришли на бракоразводный процесс в суд
13 августа 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Известные российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко сегодня не пришли на заседание суда, где должен рассматриваться вопрос об их разводе. Ранее стало известно, что артисты разошлись.
Согласно последней информации, интересы Петросяна и Степаненко в суде будут представлять их адвокаты Сергей Жорин и Елена Забралова.
Как сообщает корреспондент РИА "Новости" из Хамовнического суда Москвы, представитель Евгения Вагановича рассчитывает на мировое соглашение в рамках рассмотрения иска о разделе совместно нажитого имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что Елена Степаненко претендует на большую часть средств.
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