//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Петросян и Степаненко не пришли на бракоразводный процесс в суд

13 августа 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Петросян и Степаненко не пришли на бракоразводный процесс в суд
фото: globallookpress.com

Известные российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко сегодня не пришли на заседание суда, где должен рассматриваться вопрос об их разводе. Ранее стало известно, что артисты разошлись.

700 тысяч за концерт,гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за развода

700 тысяч за концерт,гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за развода

Согласно последней информации, интересы Петросяна и Степаненко в суде будут представлять их адвокаты Сергей Жорин и Елена Забралова.

Как сообщает корреспондент РИА "Новости" из Хамовнического суда Москвы, представитель Евгения Вагановича рассчитывает на мировое соглашение в рамках рассмотрения иска о разделе совместно нажитого имущества. 

Напомним, ранее сообщалось, что Елена Степаненко претендует на большую часть средств.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Турция намерена и в дальнейшем укреплять связи с Россией

Турция намерена и в дальнейшем укреплять связи с Россией

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, что Анкара продолжает курс на дальнейшее укрепление её связей с Москвой.

//В мире

Украина может превратиться в "Малороссийскую губернию", считают в Киеве

Украина может превратиться в "Малороссийскую губернию", считают в Киеве

Как считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, Украина в скором времени развалится без какого либо военного вмешательства.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости RedTram

//В мире

СМИ: в Иране представили баллистическую ракету нового поколения

СМИ: в Иране представили баллистическую ракету нового поколения

В понедельник, 13 августа, иранские военные показали баллистическую ракету нового поколения Fateh Mubeen. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили в Министерстве обороны страны.

//В мире

Министр Сирии обратился к правительству Германии с просьбой отменить санкции

Министр Сирии обратился к правительству Германии с просьбой отменить санкции

Министр местного управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф, возглавляющий координационный комитет страны по возвращению беженцев, обратился к правительству Германии с просьбой отменить санкции против Сирии. По его словам, это поможет возвращению беженцев на родину.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Большинство россиян винят государство в «серости» зарплат

Большинство россиян винят государство в «серости» зарплат

Больше половины (53%) опрошенных россиян обвинили в существовании «серых» зарплат государство и только треть (31%) – работодателей. Таковы результаты опроса, который проводился среди 1,5 тысячи граждан России.

//Шоу-бизнес

Названы наставники нового шоу "Голос. 60+"

Названы наставники нового шоу "Голос. 60+"

Организаторы шоу «Голос» в прямом эфире «ВКонтакте» объявили трех наставников нового проекта для возрастных вокалистов — «Голос. 60+». Имя четвертого члена жюри зрители узнают позже.

//Шоу-бизнес

Вайкуле прокомментировала реакцию на свои высказывания о Крыме

Вайкуле прокомментировала реакцию на свои высказывания о Крыме

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что шокирована реакцией, которую в России вызвали ее слова о Крыме и об СССР. По ее словам, она не ожидала, что люди могут быть настолько зомбированными.

//Общество

Наталья Поклонская пока не готова рассказывать о прошедшей в Крыму свадьбе

Наталья Поклонская пока не готова рассказывать о прошедшей в Крыму свадьбе

Наталья Поклонская - депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма - предпочитает не отвечать вопросы о своей личной жизни. Но СМИ узнали о тайной свадьбе Поклонской. Ей избранник - правозащитник Иван Соловьёв.

//В мире

Порошенко продемонстрировал кадры испытаний модернизированного танка

Порошенко продемонстрировал кадры испытаний модернизированного танка

Основной боевой танк ВСУ Т-72АМТ будет проходить огневые и ходовые испытания на армейских полигонах. Боевую машину собрали на Киевском бронетанковом заводе. Танк может использовать высокоточные управляемые ракеты «Комбат».

//Шоу-бизнес

Телеведущая Лара Кудрявцева родила второго ребенка и показала фото из роддома

Телеведущая Лара Кудрявцева родила второго ребенка и показала фото из роддома

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров стали родителями. Лера родила дочь. "Доченька", - объявила 47-летняя Кудрявцева о рождении дочки и выложила первое фото нооврожденной.

//Новости партнеров

//Общество

Руководство музея "Кижи" запретило зажигать свечи в деревянных церквях

Руководство музея "Кижи" запретило зажигать свечи в деревянных церквях

После пожара в Карелии, полностью уничтожившего Успенскую церковь в Кондопоге, руководство музея-заповедника «Кижи» ввело запрет на использование открытого огня в памятниках деревянного зодчества.

//Политика

Меркель: Берлин хочет, чтобы экономика Турции развивалась

Меркель: Берлин хочет, чтобы экономика Турции развивалась

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин заинтересован в предсказуемом развитии турецкой экономики. Политик подчеркнула, что в экономической дестабилизации Анкары заинтересованных нет.

//Шоу-бизнес

Фигурист Александр Жулин женился, но к свадьбе только готовится

Фигурист Александр Жулин женился, но к свадьбе только готовится

Знаменитый фигурист и тренер по фигурному катанию Александр Жулин официально оформил отношения е Натальей Михайловой. В день бракосочетания фигурист опубликовал в Инстаграм фотографии своих красавиц.

//Экономика

Россиян предупреждают о росте цен на отдых в Турции

Россиян предупреждают о росте цен на отдых в Турции

После ослабления лиры на 40% с начала года цены в Турции на следующий сезон будут как минимум на 5% дороже текущих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

//В мире

Саакашвили высказался о Порошенко: "это мелкий бессарабский барыга" и дебил

Саакашвили высказался о Порошенко: "это мелкий бессарабский барыга" и дебил

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили высказал своё мнение об украинском президенте Петре Порошенко: "Это человек, который пришел в политику делать деньги".

//Общество

Альпинисты из России погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане

Альпинисты из России погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане

Трое российских альпинистов погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане. Вертолет Ми-8, перевозивший группу российских альпинистов, совершил жесткую посадку на высоте 4500 метров на пике Исмоли Сомони.

//В мире

Скончался посол России в Непале Андрей Будник

Скончался посол России в Непале Андрей Будник

Российское дипломатическое представительство в Непале сообщило о скоропостижной смерти посла России в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника, скончавшегося в возрасте 65 лет.

//Общество

Коржаков прокомментировал мнение Доренко о заказчике убийства Влада Листьева

Коржаков прокомментировал мнение Доренко о заказчике убийства Влада Листьева

Бывший глава Службы безопасности президента РФ Александр Коржаков призвал не доверять словам известного журналиста Сергея Доренко о том, что Борис Березовский считал его заказчиком убийства Владислава Листьева.

//Новости СМИ2

//Общество

В Крыму джип сорвался с обрыва. Три человека погибли

В Крыму джип сорвался с обрыва. Три человека погибли

В Крыму с обрыва сорвался джип, в котором находилось пятеро людей. Трое погибли и двое травмированы. По информации крымского главка МВД, водитель автомобиля на трассе Белогорск-Приветное выехал за пределы проезжей части, где автомобиль упал с обрыва.

//Шоу-бизнес

Газманов ответил на слова Вайкуле о Крыме: «Это было некрасиво»

Газманов ответил на слова Вайкуле о Крыме: «Это было некрасиво»

Российский певец Олег Газманов прокомментировал слова Лаймы Вайкуле. По его словам, высказывания исполнительницы, которая заявила, что не будет выступать в Крыму ни за какие деньги, были некрасивыми.

//В мире

В армии ДНР раскрыли информацию об уничтожении ополченцами снайперов ВСУ

В армии ДНР раскрыли информацию об уничтожении ополченцами снайперов ВСУ

В зоне конфликта в Донбассе уничтожены снайперы Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию в беседе с представителями прессы раскрыл спикер армии самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

//Шоу-бизнес

Петросян и Степаненко не пришли на бракоразводный процесс в суд

Петросян и Степаненко не пришли на бракоразводный процесс в суд

Известные российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко сегодня не пришли на заседание суда, где должен рассматриваться вопрос об их разводе. Ранее стало известно, что артисты разошлись.

//Мнение

Зачем Володину наши пенсии?

Зачем Володину наши пенсии?

Я - активный пользователь соцсетей. Это помогает ориентироваться в картине мира, причем, именно в ее сиюминутном состоянии. Случается, что лента переполняется однотипными постами, которые набирают температуру и в скором времени поднимаются до градуса полноценной истерики.

//В мире

СМИ рассказали об изучении Украиной возможности военного столкновения с Москвой

СМИ рассказали об изучении Украиной возможности военного столкновения с Москвой

Высказывания киевского чиновника Георгия Туки свидетельствуют о том, что власти Украины изучают возможность войны с Российской Федерацией. Такая точка зрения изложена в материале, опубликованном интернет-СМИ.

//Новости Redtram

//Общество

«ВКонтакте» планирует сделать страницы пользователей полностью приватными

«ВКонтакте» планирует сделать страницы пользователей полностью приватными

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» планирует ввести дополнительные меры, которые будут ограничивать доступ к материалам пользователей. По словам управляющего директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова, в ближайшее время появится возможность сделать свой профиль полностью приватным.

//Культура

Ушел из жизни знаменитый член клуба "Что? Где? Когда?"

Ушел из жизни знаменитый член клуба "Что? Где? Когда?"

Днем в понедельник, 13 августа, стало известно о кончине "бессмертного" участника интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?". Согласно последней информации источников, речь идет о Михаиле Бассе.

//Происшествия

Петарда взорвалась в руках у жителя Москвы, мужчина госпитализирован

Петарда взорвалась в руках у жителя Москвы, мужчина госпитализирован

Житель Москвы серьезно пострадал из-за петарды, которая взорвалась прямо у него в руках. Согласно последней информации, происшествие случилось минувшим вечером, 12 августа, на севере столицы.

//Шоу-бизнес

В Литве потребовали включить репера Тимати в список нежелательных в стране лиц

В Литве потребовали включить репера Тимати в список нежелательных в стране лиц

Депутат Сейма от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» Лауринас Касчюнас потребовал МИД Литвы включить российского рэпера Тимати в список нежелательных в стране лиц за действия в поддержку политики России по Крыму.

//Общество

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Московском регионе

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Московском регионе

Метеорологи продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области на вторник, 14 августа. Согласно последней информации, данные меры приняты из-за вероятности возникновения пожаров.

//Культура

Дмитрия Брусникина проводили в последний путь десятиминутными аплодисментами

Дмитрия Брусникина проводили в последний путь десятиминутными аплодисментами

В понедельник, 13 августа, в Москве проводили в последний путь режиссера и актера Дмитрия Брусникина. Согласно последней информации, аплодисменты в честь деятеля культуры не смолкали десять минут.

//Расследования

Подростка, подозреваемого в поджоге карельской церкви, проверят на вменяемость

Подростка, подозреваемого в поджоге карельской церкви, проверят на вменяемость

Сегодня стало известно, что подростка, подозреваемого в поджоге деревянной церкви XVIII века в Карелии, проверят на вменяемость. Пожар, уничтоживший храм в городе Кондопоге, произошел 10 августа.

//Политика

Названы возможные темы переговоров Путина и Меркель 18 августа

Названы возможные темы переговоров Путина и Меркель 18 августа

Днем в понедельник, 13 августа, стало известно, какие темы могут затронуть президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках встречи, которая состоится 18 августа.

//Общество

Новый срок «уничтожения человечества планетой Нибиру» озвучили конспирологи

Новый срок «уничтожения человечества планетой Нибиру» озвучили конспирологи

Приверженцы конспирологических теорий подготовили новый прогноз об «уничтожении человечества планетой Нибиру», существование которой не подтверждено официальной наукой. Соответствующую заметку опубликовали СМИ.

//Происшествия

Вертолет пролетел под мостом в Петербурге, авиахулиган задержан

Вертолет пролетел под мостом в Петербурге, авиахулиган задержан

В прошедшие выходные петербуржец, не получив разрешения, пролетел на своем вертолете под опорой ЗСД. Авиахулиган не реагировал на предупреждения диспетчеров, он был задержан только на вертолетной площадке в Гостилицах.

//В мире

В AliExpress опровергли сообщения о массовой блокировке аккаунтов граждан РФ

В AliExpress опровергли сообщения о массовой блокировке аккаунтов граждан РФ

В понедельник, 13 августа, в пресс-службе торговой платформы AliExpress опровергли информацию о массовой блокировке российских пользователей, которые открывают на площадке большое количество споров.

//Политика

Анкара готова наладить отношения с Вашингтоном при одном условии

Анкара готова наладить отношения с Вашингтоном при одном условии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена наладить отношения с Вашингтоном. Дипломат, однако, заявил, что США следует перестать давить на турецкую сторону.

//Экономика

Володин допустил отмену государственных пенсий в России

Володин допустил отмену государственных пенсий в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что государственные пенсии в России могут "обнулиться" из-за дефицита бюджета. Об этом он заявил в субботу в Саратове на встрече с местными жителями.

//Наука

Диетолог раскрыла секрет стройности японцев

Диетолог раскрыла секрет стройности японцев

Недавно стало известно, почему жители Японии почти никогда не страдают ожирением. Информацией поделилась исследователь-диетолог Государственного института здоровья и питания страны Хидэми Такимото.

//В мире

В Днепропетровской области обнаружили 8 килограмм взрывчатки

В Днепропетровской области обнаружили 8 килограмм взрывчатки

В Днепропетровской области вблизи села Зайцево Синельниковского района сотрудники полиции нашли тайник с боеприпасами. О местонахождении тайника с боеприпасами сообщил местный житель, который собирал металлолом в лесополосе.

//В мире

Возросло количество пострадавших при обрушении конструкции на концерте в Испании

Возросло количество пострадавших при обрушении конструкции на концерте в Испании

Утром в понедельник, 13 августа, в средствах массовой информации появились данные о том, что количество пострадавших в ходе обрушения деревянной конструкции на концерте в Испании увеличилось.

//Культура

В Москве началось прощание с Дмитрием Брусникиным

В Москве началось прощание с Дмитрием Брусникиным

В МХТ имени Чехова прощаются с актером, режиссером и театральным педагогом Дмитрием Брусникиным. На церемонию пришли родные, коллеги и поклонники режиссера. Они начали собираться за час до начала.

//В мире

Политолог из Львова призвал отпустить отколовшийся от Украины Донбасс в Россию

Политолог из Львова призвал отпустить отколовшийся от Украины Донбасс в Россию

Киевские власти должны прекратить силовую операцию против отколовшихся от Украины народных республик Донбасса и отпустить их в Российскую Федерацию. Такое заявление сделал львовский политолог Олег Хавич.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" скоро станет матерью во второй раз

Звезда сериала "Папины дочки" скоро станет матерью во второй раз

Недавно поклонники популярного сериала "Папины дочки" заподозрили, что одна из актрис ситкома скоро вновь станет матерью. На днях фанаты убедились, что их предположения оказались абсолютно верными.

//Общество

Синоптики рассказали, какой день на этой неделе станет самым теплым в Москве

Синоптики рассказали, какой день на этой неделе станет самым теплым в Москве

Синоптики рассказали, какой день на этой неделе станет в Москве наиболее теплым. Информацию в понедельник, 13 августа, предоставила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

//Шоу-бизнес

Суд вынес приговор по делу водителя Волочковой

Суд вынес приговор по делу водителя Волочковой

Тверской суд столицы огласил приговор по делу бывшего водителя балерины Анастасии Волочковой. Александра Скиртача приговорили к 3 годам лишения свободы условно, он также должен уплатить штраф в 367 тысяч рублей.

//Общество

Эксперт оценил идею о запрете считать колбасой товары с низким содержанием мяса

Эксперт оценил идею о запрете считать колбасой товары с низким содержанием мяса

Утром в понедельник, 13 августа, российский эксперт высказался о предложении Госдумы запретить называть в России колбасой ту продукцию, в которой содержится менее пятидесяти процентов мяса.

//Политика

Обнародован прогноз о начале войны между РФ и США из-за новых санкций Вашингтона

Обнародован прогноз о начале войны между РФ и США из-за новых санкций Вашингтона

Новые санкции Соединенных Штатов против России могут спровоцировать прямое военное столкновение между двумя странами. Такой прогноз в своем микроблоге в соцсети Twitter сделал журналист Владимир Соловьев.

//В мире

Число погибших в Индонезии превысило 430 в результате землетрясения

Число погибших в Индонезии превысило 430 в результате землетрясения

Агентство Jakarta Post со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны сообщило, что количество пострадавших в результате землетрясения в Индонезии увеличилось до 436 человек.

//В мире

Проведение "Евровидения" в Израиле оказалось под угрозой

Проведение "Евровидения" в Израиле оказалось под угрозой

В понедельник стало известно, что проведение музыкального конкурса "Евровидение" в Израиле оказалось под угрозой. Власти страны до сих пор не дали ответ о готовности инвестировать в мероприятие.

//Общество

В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение страховщиков

В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение страховщиков

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев дал комментарии по поводу предложения страховых компаний ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО пятью днями.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры