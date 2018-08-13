Звезда сериала "Папины дочки" скоро станет матерью во второй раз
13 августа 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
Дарья принимала участие в активных играх и танцах, вследствие чего можно сделать вывод, что она чувствует себя хорошо.
Напомним, у четы актеров уже есть ребенок – сын, которого назвали Артуром в честь отца.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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