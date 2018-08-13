Недавно поклонники популярного сериала "Папины дочки" заподозрили, что одна из актрис ситкома скоро вновь станет матерью. На днях фанаты убедились, что их предположения оказались абсолютно верными.

Речь идет об исполнительнице роли Жени Дарье Мельниковой, которая является женой актера Артура Смольянинова. В сети появились фотографии и видеозаписи с одного из благотворительных мероприятий. На снимках можно увидеть, что молодая женщина выбрала для появления на публике обтягивающее платье и объемную джинсовую куртку, которая, однако, не скрыла изменения в ее фигуре, передает " 7 Дней ".

Дарья принимала участие в активных играх и танцах, вследствие чего можно сделать вывод, что она чувствует себя хорошо.

Напомним, у четы актеров уже есть ребенок – сын, которого назвали Артуром в честь отца.

