Суд вынес приговор по делу водителя Волочковой

Тверской суд столицы огласил приговор по делу бывшего водителя балерины Анастасии Волочковой. Александра Скиртача приговорили к 3 годам лишения свободы условно, он также должен уплатить штраф в 367 тысяч рублей.

Бывшего помощника Волочковой признали виновным по всем пунктам. Мужчина, по словам своей работодательницы, увёл у балерины миллионы. Александр Скиртач был задержан осенью 2017 года по обвинению в мошенничестве. Анастасия Волочкова заявила, что помощник опаивал ее неким зельем и уводил крупные суммы денег в свой карман.