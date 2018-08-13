Популярный певец Егор Крид рассказал, что когда-то пытался попасть на проект "Фактор А", где наставником была Алла Пугачева. Но Примадонна российской эстрады не оценила по достоинству талант певца. Его песни унижают женщин, Ксения Бородина осудила Егора Крида

Но сильного расстройства Крид не ощутил, так как на тот момент у него уже была армия поклонников в интернете. Но что с этим делать - певец не знал. "Поставил для себя цель – если до 18 лет не подпишу контракт, то закончу с музыкой", – рассказал Егор "СтарХиту". Музыкант признался, что если бы с карьерой певца ничего не вышло, он бы пытался пробиться в кинематографе.

В настоящее время Егор Крид планирует попробовать себя в бизнесе. Осенью будет запущен его проект, не связанный с музыкой.