Иосиф Пригожин рекомендует Лайме Вайкуле не давать концертов в России

Российский продюсер Иосиф Пригожин высказался о нежелании певицы Лаймы Вайкуле выступать на территории Крыма. Артистка ранее заявила, что не поедет с концертом на полуостров ни за какие деньги.

По мнению Пригожина, Вайкуле ведет себя непорядочно по отношению к обществу. Продюсер убежден, что Лайме не следует в принципе приезжать в Россию и выступать на корпоративах, если она так относится к Крыму, передает teleprogramma.pro. Мужчина заявил, что не видит логики в действиях тех артистов, которые зарабатывают в России деньги, а порадовать своих поклонников на полуострове боятся.

Иосиф Пригожин отметил, что не знает, кто вынудил Лайму Вайкуле сделать подобное заявление. По словам продюсера, музыкантам ничего не могут запретить, поскольку они свободы, сообщает НСН.