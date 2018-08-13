Рита Дакота попросила не проклинать изменившего ей Влада Соколовского
13 августа 2018, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]
На днях многих шокировала новость о разводе одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса – Риты Дакоты и Влада Соколовского. Артистка написала новый пост, в котором попросила не проклинать отца ее дочери.
Дакота выразила благодарность всем, кто сострадает ей. Она также отметила, что была в шоке, насколько близка оказалась ее ситуация для огромного количества "прекрасных сильных женщин". Рита уточнила, что больше жалеть ее не надо, поскольку она не хочет быть жертвой в данных обстоятельствах.
Певица и поэт добавила, что не следует писать гадости в адрес ее экс-возлюбленного. Дакота убеждена, что однажды ее боль утихнет и останется лишь благодарность за полученный опыт и, конечно, дочь Мию. Женщина подчеркнула, что отношение к Соколовскому как к мужчине является ее личным делом, однако отношение к нему как отцу ее ребенка всегда будет уважительным. По словам звезды, Влад по-прежнему общается с девочкой.
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