Рита Дакота попросила не проклинать изменившего ей Влада Соколовского

На днях многих шокировала новость о разводе одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса – Риты Дакоты и Влада Соколовского. Артистка написала новый пост, в котором попросила не проклинать отца ее дочери.

Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся

Дакота выразила благодарность всем, кто сострадает ей. Она также отметила, что была в шоке, насколько близка оказалась ее ситуация для огромного количества "прекрасных сильных женщин". Рита уточнила, что больше жалеть ее не надо, поскольку она не хочет быть жертвой в данных обстоятельствах.

Певица и поэт добавила, что не следует писать гадости в адрес ее экс-возлюбленного. Дакота убеждена, что однажды ее боль утихнет и останется лишь благодарность за полученный опыт и, конечно, дочь Мию. Женщина подчеркнула, что отношение к Соколовскому как к мужчине является ее личным делом, однако отношение к нему как отцу ее ребенка всегда будет уважительным. По словам звезды, Влад по-прежнему общается с девочкой.