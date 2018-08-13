Коллега просит молиться за Николая Носкова

Основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов рассказал, что у советского и российского музыканта, певца, бывшего участника групп "Москва" и "Парк Горького" Николая Носкова случился инсульт.

"Мы всех просим молиться о его здоровье. Нужно сделать все возможное, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", - сообщил Белов.

Как сообщалось ранее, Николай Носков прошел не один курс восстановительной реабилитации и сейчас продолжает лечение дома.