Коллега просит молиться за Николая Носкова
13 августа 2018, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]
Основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов рассказал, что у советского и российского музыканта, певца, бывшего участника групп "Москва" и "Парк Горького" Николая Носкова случился инсульт.
"Мы всех просим молиться о его здоровье. Нужно сделать все возможное, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", - сообщил Белов.
Как сообщалось ранее, Николай Носков прошел не один курс восстановительной реабилитации и сейчас продолжает лечение дома.
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