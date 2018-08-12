Запашный прокомментировал заявление Вайкуле о Крыме и СССР

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она рада распаду Советского Союза и ни за какие деньги не поедет выступать в Крым.

«Дорогая вы «наша» Лайма. Если бы не Советский Союз, то вы никогда бы так прекрасно не пели на русском языке, который на протяжении всей вашей карьеры кормил и поил вас. На родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни! У вас был шанс отказаться от звания «Заслуженная артистка Латвийской ССР», но на тот момент вы, видимо, любили Советский Союз. Прискорбно, когда такие как вы, кусают кормящую руку, а она продолжает вас кормить», - высказался Эдгард Запашный в своем инстаграме.

Российский дрессировщик также призвал латвийскую артистку либо иметь совесть признать, что Крым – это территория России, либо набраться мужества и не приезжать в Россию с концертами из-за расхождений во взглядах с россиянами.

«Без особого к вам уважения: дважды занесенный в список «Миротворец» Эдгард Запашный, человек, который до сих пор пишет во всех анкетах, что родился в СССР!», - подписал свой комментарий российский артист цирка.