Лайма Вайкуле разочаровала Станислава Садальского
12 августа 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Станислав Садальский в отместку Вайкуле заявил, что ни за какой гонорар не поедет в Украину. "Невозможно быть в стране, где обижают моих соотечественников", - аргументировал актёр.
По крайней мере, пока на Украине у власти Петр Порошенко, Садальский туда ни ногой, несмотря на все уверения СБУ, что там сейчас ему ничего не угрожает.
Актер недавно вернулся из Латвии и ему там не понравилось: "отвратительное отношение к русским". А Лайму Вайкуле Садальский считает замечательной певицей и рад знакомству с ней. Хотя он и разочарован ее словами о Крыме.
В комментариях актеру дали понять, что он не совсем прав насчет Украины: "Не думал, что вы верите байкам из телевизора", "Каждое лето провожу в Украине – ни взглядом, ни словом никто не обидел".
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