Лайма Вайкуле разочаровала Станислава Садальского

Станислав Садальский в отместку Вайкуле заявил, что ни за какой гонорар не поедет в Украину. "Невозможно быть в стране, где обижают моих соотечественников", - аргументировал актёр. В Крыму отреагировали на слова Лаймы Вайкуле о полуострове

По крайней мере, пока на Украине у власти Петр Порошенко, Садальский туда ни ногой, несмотря на все уверения СБУ, что там сейчас ему ничего не угрожает.

Актер недавно вернулся из Латвии и ему там не понравилось: "отвратительное отношение к русским". А Лайму Вайкуле Садальский считает замечательной певицей и рад знакомству с ней. Хотя он и разочарован ее словами о Крыме.

В комментариях актеру дали понять, что он не совсем прав насчет Украины: "Не думал, что вы верите байкам из телевизора", "Каждое лето провожу в Украине – ни взглядом, ни словом никто не обидел".