Жена Шнурова потребовала 90% общего имущества.Что будут делить супруги?

Поскольку ни фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров, ни его жена Елена Мозговая, больше известная как Матильда, по поводу своего развода предпочитают отмалчиваться, в прессе появляются все новые и новые подробности их расставания и о причинах спорят до сих пор.

По общему мнению, дело все в поведении самой Матильды, точнее в ее изменах, но вот где, когда и с кем – тут много разных домыслов. Говорят, что Шнур уже ловил свою благоверную на адюльтере, но поскольку и сам не без греха, то простил неверность супруги. Но весной этого года, вернувшись в Москву после французских тренингов личностного роста, Матильда заявила мужу, что он «недостаточно глубок», «тормозит ее развитие». И потребовала развода.

Обалдевший Шнуров попытался предотвратить неизбежное – ну там цветы, кольца, подарки, но Матильда была непреклонна. По инсайдерской информации «Собеседника», она нашла себе московского банкира, по сравнению с которым доходы Шнура просто мелочи. Н даже эти «мелочи» Матильда намерена поделить, причем себя уж точно не обидев.

Она заявила Шнуру, что их дальнейшее общение являет собой «обмен черной энергией», отравляющей обоих, и уберечь от гибели их может только развод. Тем более что у Матильды и бумаги официальные уже готовы. По документам любимая намерена забрать у музыканта 90% его состояния, включая банковские счета и деньги коллектива.

Понятно, что Шнуров в суде, скорее всего оспорит, столь неравноценный раздел общего имущества. Но даже если «нажитое непосильным трудом» разделят 50 на 50, Матильда все равно нищей не останется. Солист группы «Ленинград» зарабатывает не меньше 30 миллионов долларов в год. И деньги свои он предусмотрительно вкладывает в недвижимость. Так он владеет более чем сотней метров в старинном питерском особняке, по оценкам примерно на 20 миллионов. У Матильды за время брака со Шнуровым появились две квартиры стоимостью ориентировочно более 35 миллионов рублей и роскошная недвижимость напротив Летнего сада с приблизительной стоимостью более 45 миллионов.

С машинами все проще – Шнур владеет одним Toyota Land Cruiser 200, Матильда же имеет целых три автомобиля – две BMW и редкая Alpina B6.