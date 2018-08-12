Все это как в фильме ужасов! Откровение Риты Дакоты об изменах Соколовского

О разводе одной из самых красивых пар отечественного щоу-бизнеса Риты Дакоты и Влада Соколовского уже написали многие СМИ. Теперь девушка шокировала всех подробностями разрыва, рассказав о многочисленных изменах супруга.

Семейное счастье Риты Дакоты и Влада Соколовского было милым, нежным и образцово-показательным. Такая глянцево-журнальная сказка, о которой мечтают большинство прекрасных дам. И рухнуло все в один день. Потому что никаким счастьем по-настоящему и не было.

«Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», - откровенно призналась обманутая женщина на своей странице в Instagram.

Узнав об изменах супруга Дакота собрала вещи и ушла, простить предательства она не в силах. Сейчас каждое «прекрасное» воспоминание о совместной жизни приносит только боль, потому что актриса понимает, все это время ее подло обманывали. И страшнее всего то, что многие люди в окружении пары – друзья и даже родственники знали об изменах и покрывали неверного мужа.

«Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним», - написала она горькое признание.

Рита понимает, что в конечном итоге боль от предательства утихнет и ей придется общаться с бывшим супругом, хотя бы ради дочери, но сейчас ситуация усугубляется тем, что пара начала процесс раздела имущества. «Даа-да, вы не ослышались, - возмущается девушка, - обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада».

Открывшаяся тайна больно ударила по Дакоте. Ей придется научиться с этим жить, но пока она не готова общаться ни с кем. «Всё что я написала выше - мой максимум того, что я смогла найти в себе силы произнести вслух, «выблёвывая» из себя каждое слово, но, увы, это лишь верхушка айсберга морального портрета моего мужа, с которым я «познакомилась» лишь теперь», - написала актриса в заключении своей исповеди.

Все, что написала Дакота шокировала пользователей. Они поддержали обманутую девушку и даже коллеги по шоу-бизнесу не остались равнодушными к семейной трагедии. «Помню, как мы ужинали вместе… и вы вдвоем успокаивали меня. Как же так! Мне жаль его, потерять такую женщину, променять семью на похоть. Я никогда не пойму их! Я с тобой!», - поддержала Дакоту Ольга Бузова.