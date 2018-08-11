Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся
11 августа 2018, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня вечером стало известно, что одна из самых "идеальных" пар российского шоу-бизнеса распадается. Согласно последним данным, музыканты Рита Дакота и Влад Соколовский приняли решение развестись.
Женщина написала на своей страничке в социальной сети пост, в котором заявила, что рассталась с супругом из-за того, что узнала о его многочисленных изменах. Рита отметила, что отношения с "десятками девушек" были у Влада на протяжении нескольких лет, более того, мужчина якобы изменял ей даже в то время, когда она была беременна.
Дакота с горечью добавила, что о "походах налево" знал отец Соколовского, а также друзья семьи, которые покрывали артиста. Певица и композитор отметила, что сейчас она с бывшим возлюбленным делит имущество. Она подчеркнула, что должна сохранить хоть какие-то отношения с Владом ради их маленькой дочки Мии.
Напомним, пара сочеталась браком 3 июня 2015 года.
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