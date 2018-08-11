Борис Гребенщиков высказался о творчестве певицы Монеточки

Известный российский музыкант, фронтмен группы "Аквариум" Борис Гребенщиков высказался о творчестве молодых артистов. В частности, он поделился мнением о деятельности популярной певицы Монеточки.

Гребенщиков признался, что на современной сцене что-то ему нравится, а что-то не слишком впечатляет. Артист признался, что он мог спеть с Монеточкой дуэтом, однако данный проект не был реализован. Он добавил, что слышал несколько песен этой исполнительницы и подчеркнул, что они сделаны очень качественно, передает "Газета.Ru".

Кроме того, Борис Гребенщиков высоко оценил творчество молодого музыканта Васи Обломова, которого назвал "чудесным" и "умницей".