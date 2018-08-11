Игорь Николаев растрогал поклонников в день рождения своей жены

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев растрогал поклонников в день рождения своей супруге. Жене знаменитого артиста Юлии Проскуряковой в субботу, 11 августа, исполнилось 36 лет.

На своей страничке в социальной сети Николаев опубликовал романтическую фотографию своей любимой и сопроводил пост нежным стихотворением, посвященным жене.

"И согреваешь душу грешную,

Снимая груз дороги с плеч!

Моя целительница нежная!

Как хорошо, что мы по-прежнему

Через дожди и вьюги снежные

Друг друга можем уберечь!

С днем рождения, любимая!"

Отмечать свой день рождения Юлия будет в Юрмале, где сейчас отдыхает вместе с маленькой дочкой Вероникой. Поклонники Проскуряковой написали большое количество комментариев, в которых содержатся поздравления и добрые слова в адрес именинницы.