Игорь Николаев растрогал поклонников в день рождения своей жены
11 августа 2018, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский композитор и певец Игорь Николаев растрогал поклонников в день рождения своей супруге. Жене знаменитого артиста Юлии Проскуряковой в субботу, 11 августа, исполнилось 36 лет.
На своей страничке в социальной сети Николаев опубликовал романтическую фотографию своей любимой и сопроводил пост нежным стихотворением, посвященным жене.
"И согреваешь душу грешную,
Снимая груз дороги с плеч!
Моя целительница нежная!
Как хорошо, что мы по-прежнему
Через дожди и вьюги снежные
Друг друга можем уберечь!
С днем рождения, любимая!"
Отмечать свой день рождения Юлия будет в Юрмале, где сейчас отдыхает вместе с маленькой дочкой Вероникой. Поклонники Проскуряковой написали большое количество комментариев, в которых содержатся поздравления и добрые слова в адрес именинницы.
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