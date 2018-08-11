Тимати отдыхает на яхте с дочерью, бывшей возлюбленной и Анастасией Решетовой

Российский рэпер Тимати вновь поразил поклонников. Музыкант в настоящий момент отдыхает на яхте со своей дочерью Алисой, бывшей возлюбленной Аленой Шишковой, а также своей девушкой Анастасией Решетовой.



Фотографии и видеозаписи, на которых звездные родители проводят время вместе с ребенком, публикует в социальной сети мать Тимати Симона.

Женщина убеждена, что мама и папа обязаны забыть все свои "взрослые проблемы" ради наследника, который ни в чем не виноват. Она также подчеркнула, что Анастасия и Алена умные и достойные девушки – именно поэтому они могут спокойно отдыхать рядом друг с другом, передает "СтарХит".