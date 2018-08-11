Разоблачение шоу Малахова,женитьба Гогена Солнцева на старой миллионерше - обман

Роман Тертишный, бывший участник скандальной телестройки более известный под псевдонимом Май Абрикосов решил разоблачить шоу Малахова. Он опубликовал на страницах своей социальной сети фото одного из выпусков "По делам несовершеннолетних". Именно там в массовке снялась Екатерина Терешкович, просто пенсионерка, готовая за небольшие деньги поучаствовать в телепроекте, а ныне – миллионерша и жена шоумена Гогена Солнцева. И это вовсе не чудо преображение, это богатая фантазия телевизионных продюсеров, которым нужна сенсация 5 дней в неделю круглый год.

«Какой фарс! Зачем же нам, доверчивым зрителям, так долго внушали, что она миллионерша??? Получается, что и в шоу "Прямой эфир" есть фейковые сюжеты? Помните, Андрей Малахов недавно обсуждал желание Гогена и Екатерины иметь детей? Мдаа... Ну, я конечно понимаю, что крупных ток-шоу у нас три (Борисов, Шепелев, Малахов) и им нужны сюжеты с понедельника по пятницу... как конвейер. А где брать темы выпусков, если звёзды не готовы жениться /разводиться каждую неделю, даже за деньги? Только сочинять!», - возмущается Абрикосов враньем Малахова.

«Малахов опозорен своими передачами. Никакого уважения к нему. Как можно серьезно этот бред нести на ТВ», «Эти ток-шоу смотрят одни пенсионеры, остальные прекрасно понимают, что это фейковые истории», «От Малахова тошнит уже, реально на уровень программы Окна опустились, так те были 15 лет назад!», «Для тех, чей уровень Поле Чудес как раз и снимаются Малахов и прочие шоу. Выезжайте из Москвы чуть подальше, и там люди это смотрят с удовольствием. Все логично, по вашим потребностям будет вам дано», - написали пользователи в комментариях о том, что, в принципе, никаких иллюзий по поводу правдивости телевидения они и не питали.