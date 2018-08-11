Коньяк, кальян, шестеро охранников. Стали известны подробности райдера Бузовой
11 августа 2018, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Время от времени подробности гастрольных требований или райдеры российских знаменитостей становятся достоянием общественности. Иногда они, конечно, поражают воображение оригинальностью, но в основном все требования относятся к проживанию, питанию и обеспечению транспортом. А это уж как говорится, от степени «звездности» исполнителя.
На сей раз стали известны подробности райдера Ольги Бузовой. Певица желает жить в пятизвездном отеле с включенными завтраками. В гримерке обязательно должен быть кальян со вкусом грейпфрута, дорогой коньяк, несколько бутылок энергетика и средства по уходу за волосами, сообщает СтарХит. Кроме того, певицу постоянно должны сопровождать два охранника, а во время выступления их должно быть шестеро.
В принципе даже очень скромно по меркам некоторых отечественных звезд. А между тем, в рейтинге журнал Forbes Бузова занимает шестое место по уровню доходов главных российских знаменитостей. Ее состояние оценили в 3,9 миллионов долларов.
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