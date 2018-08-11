700 тысяч за концерт,гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за развода

Даже если бы они не собирались разводиться, им все равно стоило бы развестись. Хотя бы ради популярности, поскольку громкий скандал с дележкой собственности Петросяна и Степаненко, похоже, обогатит их обоих.

«Раньше концерт Евгения Вагановича стоил 350-500 тысяч рублей. Сейчас будем продавать по 500-700 тысяч. У Степаненко точно также - за меньшие деньги она выступать не станет. Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы. Также как и Елена Степаненко. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотят Петросяна! Я уже с ним связался и мы планируем большой гастрольный тур», – рассказал промоутер Сергей Лавров.

Менеджер отметил, что в этом году даже летний сезон, когда артисты «прочесывают» залы на курортных площадках страны, получился довольно слабым. Даже самые топовые актеры и музыканты не могут собрать публику, но это не относится разводящимся юмористам. Причем, Елену Григорьевну хотят видеть даже сильнее, поскольку сентиментальный российский зритель сочувствует женщине, котоорой изменили и хочет ее поддержать.

И вообще, разводы знаменитых артистов, довольно часто оборачивались для них настоящим профессиональным успехом, считает промоутер. Он вспомнил как собирали «бешенные залы» Игорь Николаев и Наташа Королева после развода, а Валерия после громкой истории о жестокости бывшего мужа Александра Шульгина еще лет десять наслаждалась аншлагами.

«Такой бешеный интерес как раз потому, что все не придумано. И Евгений Ваганович, и Елена Григорьевна, наоборот, пытаются максимально сохранить в тени свою личную жизнь. А все, что тайно - сладко и интересно. К тому же, эта история про нас. Каждая женщина может всплеснуть руками: «Бедная Степаненко, он завел любовницу!» и подумать про свой брак. А мужчина почувствовать солидарность с Евгением Вагановичем: «Бедный Петросян, все хотят забрать!», – цитирует Сергея Лаврова kp.ru