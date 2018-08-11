Две известные любовницы в финале одного конкурса красоты

Не секрет, что известные мужчины предпочитают в качестве жен, или уж на худой конец любовниц, иметь моделей, а победительницы конкурсов красоты зачастую сразу находили себе покровителей среди богатых и сильных мира сего.

В финале конкурса «Мисс Украина Вселенная» за звание победительницы будут биться аж две девушки, которые стали известны широкой общественности благодаря своим амурным похождениям. Обычно бывает наоборот: получила корону- подцепила олигарха, а тут редкий случай, когда все происходит в обратном порядке.

Любовница мужа Ани Лорак киевская тусовщица Яна Беляева стала финалисткой популярного конкурса. Соперничать за корону она будет с любовницей Бориса Немцова - Анной Дурицкой, которая была рядом с политиком в момент его смерти, пишет "Super". Опасное, надо сказать, противостояние.