Его песни унижают женщин, Ксения Бородина осудила Егора Крида

Ксения Бородина проанализировала творчество современных музыкантов и прошла в ужас. Она считает, что то, о чем поют отечественные рэперы просто оскорбительно для женщин. Об этом она рассказала своим многочисленным подписчикам.

«Вот, какие раньше были песни? Мужчины пели, что готовы целовать песок, по которому ходила их любимая женщина. А теперь они поют, что подарки дарить не будут, называют женщин сучками, и это нормально. Девчонкам все нравится, они пищат от восторга, будто не понимая, насколько это унизительно», — написала Ксения.

Бородина отметила, что из творчества многих популярных музыкантов исчезла романтика, женщин награждают унизительными эпитетами и все это формирует негативное общественное мнение по отношению у прекрасному полу. Речь идет о хите Тимати и Егора Крида. «Крид сравнил девушек с сумками. Ну, что тут скажешь? Девчонок же все устраивает, они в восторге, поэтому такие песни и появляются. Я же подобного просто не приемлю», — возмутилась теледива.

Действительно, в последнее время тексты Егора Крида стали более жесткими и циничными, но на его популярности это никак не отразилось.