Он ведет себя как баба! Успенская рассказала о конфликте с Киркоровым

Давние приятели Филип Киркоров и Любовь Успенская не смогли поделить бизнес, поссорились, а теперь скандал разгорается с новой силой. Поп-король перестал разговаривать с коллегой, не здоровается с Успенской, отписался от нее в социальных сетях и даже отказался от участия в ее творческом вечере.

А все потому, что певица открыла в Москве караоке и посмела составить ему конкуренцию. Зная очень непростой характер Киркорова, Успенская, похоже, была готова к подобной реакции взбалмошного исполнителя.

«Меня это не волнует! Я от него в социальных сетях не отписывалась, но могу это сделать. Честно говоря, об этом не думала. Он так серьезно воспринимает все! Ведет себя как баба, а не как мужик», - заявила Любовь Залмановна изданию «СтарХит».

Она очень философски отнеслась к конфликту и только надеется, что со временем звезда немного подостынет и пойдет на мировую.