Эвелине Бледанс передали букет невесты

Известная телеведущая стала обладательницей букета невесты. Дело в том, что Эвелина Бледанс отдыхает в одном из подмосковных отелей, где нередко проводят свадебные церемонии. На следующий день после торжества к телеведущей подошла невеста и вручила свой свадебный букет.

«Букет невесты сам меня нашёл. Вчерашняя невеста принесла мне его, рассказав, что на их свадьбе все были замужние, и я выбранный всеми кандидат на этот букет. Как приятно, когда тебя любят и желают счастья абсолютно посторонние люди!», - написала Эвелина в своём микроблоге.

Подписчики Блёданс пожелали артистке хорошего жениха и счастья в личной жизни. Поклонники телезвезды также обратили внимание на то, что цвет купальника Эвелины совпадает с цветом подвенечного платья.

«Класс! И купальник белый в тему получился! Теперь дружно пожелаем Вам жениха хорошего!», «Эвелина, у Вас и купальник под стать, как для невесты, Белый!! Вы супер. Счастья Вам», «ну всё, Эвелина, готовьтесь к свадьбе», «ну вы уже и в белом, свадебном купальнике…. Совпадений не бывает!», - написали подписчики.