Екатерина Андреева раскрыла главный секрет сохранения красоты и молодости
10 августа 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Екатерина Андреева решила раскрыть поклонникам главный секрет своей красоты и молодости. 56-летняя знаменитость не перестает поражать своих фанатов свежим лицом и подтянутой фигурой.
Андреева следит за своим питанием и регулярно занимается спортом, однако ее секрет заключается не в этом. Оказалось, что для сохранения молодости и красоты следует как можно реже смотреть на себя в зеркало.
Екатерина призналась, что заставить ее разглядывать собственное лицо может только крайняя необходимость. Психологи утверждают, что если человек начинает постоянно что-то фиксировать взглядом, то эта информация записывается на подкорку, после чего стартует "разрушительная работа". Телеведущая убеждена, что нужно ухаживать за собой, но не тратить на зеркала свою драгоценную энергию.
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