Екатерина Андреева раскрыла главный секрет сохранения красоты и молодости

Телеведущая Екатерина Андреева решила раскрыть поклонникам главный секрет своей красоты и молодости. 56-летняя знаменитость не перестает поражать своих фанатов свежим лицом и подтянутой фигурой.

Андреева следит за своим питанием и регулярно занимается спортом, однако ее секрет заключается не в этом. Оказалось, что для сохранения молодости и красоты следует как можно реже смотреть на себя в зеркало.

Екатерина призналась, что заставить ее разглядывать собственное лицо может только крайняя необходимость. Психологи утверждают, что если человек начинает постоянно что-то фиксировать взглядом, то эта информация записывается на подкорку, после чего стартует "разрушительная работа". Телеведущая убеждена, что нужно ухаживать за собой, но не тратить на зеркала свою драгоценную энергию.