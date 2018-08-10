Петросян поблагодарил поклонников за поддержку во время бракоразводного процесса
10 августа 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский юморист Евгений Петросян в пятницу, 10 августа, выразил благодарность своим поклонникам, которые поддерживают его во время бракоразводного процесса с Еленой Степаненко.
Артист от всего сердца поблагодарил всех, кто отправляет ему ободряющие послания. "Спасибо вам, друзья", – отметил Петросян в эфире программе "Вести".
Напомним, Евгений Ваганович и Елена Григорьевна были женаты более тридцати лет. Информации о причине расторжения брака юмористов пока не поступало. Степаненко ранее в своем комментарии журналистам назвала сложившуюся ситуацию "житейским делом". Женщина претендует на большую часть совместно нажитого имущества.
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