Петросян поблагодарил поклонников за поддержку во время бракоразводного процесса

Известный российский юморист Евгений Петросян в пятницу, 10 августа, выразил благодарность своим поклонникам, которые поддерживают его во время бракоразводного процесса с Еленой Степаненко.

Артист от всего сердца поблагодарил всех, кто отправляет ему ободряющие послания. "Спасибо вам, друзья", – отметил Петросян в эфире программе "Вести".

Напомним, Евгений Ваганович и Елена Григорьевна были женаты более тридцати лет. Информации о причине расторжения брака юмористов пока не поступало. Степаненко ранее в своем комментарии журналистам назвала сложившуюся ситуацию "житейским делом". Женщина претендует на большую часть совместно нажитого имущества.