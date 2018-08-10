56-летняя жена Эммануила Виторгана показала фигуру в бикини после недавних родов
10 августа 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Эммануил Виторган и его жена Ирина поразили поклонников своим новым снимком. На фотографии 78-летний мужчина и 56-летняя женщина, недавно ставшие родителями, запечатлены в купальных костюмах.
В настоящий момент актер с супругой и пятимесячной дочерью Этель отдыхают в Юрмале. В свободное время они ходят на побережье, где принимают солнечные ванны. На снимке можно увидеть Ирину Млодик в синем бикини и Эммануила Виторгана в красных плавках. Многие отметили, что актер и его супруга выглядят просто великолепно. Особенное внимание к себе привлекла женщина, которая впервые стала матерью в весьма солидном возрасте – поклонники пары отмечают, что она быстро пришла в хорошую форму.
Нашлись и те, кому фотография показалась неудачной. Такие пользователи соцсети порекомендовали мужчине и женщине оставлять подобные кадры для семейного архива.
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