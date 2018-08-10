Навка и Песков показали семейную идиллию с шестью детьми
10 августа 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в настоящий момент отдыхают в Испании. На днях семейная пара продемонстрировала новую фотографию со своими шестью детьми.
Напомним, у Навки от первого брака есть дочь Александра, а у Пескова имеются сыновья Николай, Мик и Дени, а также дочь Елизавета. Кроме того, почти четыре года назад у Татьяны и Дмитрия родилась дочка Надежда.
На снимке, о котором идет речь, мужчина и женщина позируют вместе со всеми наследниками, передает teleprogramma.pro. Все они выглядят отдохнувшими и счастливыми. Отмечается, что большое семейство довольно редко собирается вместе из-за расхождения графиков и мест жительства.
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