В Испании ограбили известного рэпера, одного из исполнителей хита Despacito
10 августа 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Рэпер Луис Айял Родригес, который известен во всем мире как Daddy Yankee стал жертвой грабителей в Испании. У одного из исполнителей хита Despacito из гостиничного номера украли драгоценности.
Согласно последней информации, происшествие случилось в Валенсии, когда музыканта не было в отеле. Злоумышленник выдал себя за постояльца гостиницы и попросил открыть сейф, откуда беспрепятственно вынул ювелирные украшения общей стоимостью 2 миллиона евро и 2,5 тысячи долларов наличными.
Как уточняет портал "Экономика сегодня", менеджмент Daddy Yankee после случившегося обратился к юристам. Других подробностей инцидента пока не поступало.
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