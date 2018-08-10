В Испании ограбили известного рэпера, одного из исполнителей хита Despacito

Рэпер Луис Айял Родригес, который известен во всем мире как Daddy Yankee стал жертвой грабителей в Испании. У одного из исполнителей хита Despacito из гостиничного номера украли драгоценности.

Согласно последней информации, происшествие случилось в Валенсии, когда музыканта не было в отеле. Злоумышленник выдал себя за постояльца гостиницы и попросил открыть сейф, откуда беспрепятственно вынул ювелирные украшения общей стоимостью 2 миллиона евро и 2,5 тысячи долларов наличными.

Как уточняет портал "Экономика сегодня", менеджмент Daddy Yankee после случившегося обратился к юристам. Других подробностей инцидента пока не поступало.