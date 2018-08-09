Актриса Мария Кожевникова испугала поклонников своей худобой

Звезда сериала «Универ» испугала поклонников своей худобой. Ранее Мария Кожевникова призывала своих подписчиков худеть вместе с ней, чтобы избавиться от лишнего веса. Вскоре актриса похудела на 30 кг и теперь одевается в магазинах детской одежды.

На своей официальной страничке в Instagram Кожевникова опубликовала фотографию, где она примеряет одежду в детских магазинах. «Зашла мать в детский магазин... И мерила вещи на 14-летних. Ну а что? Зачем всё то же самое покупать, только в 2 раза дороже? Должен же быть бонус за похудение на 30 кг!» — написала Мария.

Подписчики актрисы поинтересовались, как Кожевниковой удалось сбросить такое количество килограмм. Артистка призналась, что не использовала какие-либо секретные методы борьбы с лишний весом, передаёт «7 дней». По ее мнению, любые диеты – это обман. Чтобы похудеть, необходимо для начала полюбить себя в любом виде, посоветовала Мария.