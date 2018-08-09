Состоялась премьера нового клипа Майкла Джексона

На YouTube-канале Майкла Джексона размещено видео на песню Behind the Mask, записанную певцом еще в 1982 году, но выпущенную только после его смерти. Ранее представить эту композицию помешали проблемы с авторскими правами.

За неделю видео посмотрели более трех миллионов пользователей. Фанаты отмечают в Сети, что "скучают по Королю".

Напомним, Майкл Джексон умер в 2009 году во время подготовки к новому всемирному туру.

Ранее стала известна настоящая причина постепенного осветления кожи поп-короля Майкла Джексона. Дело оказалось совсем не в том, что он «хотел быть белым», как утверждала по этому поводу пресса.