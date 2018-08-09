Состоялась премьера нового клипа Майкла Джексона
9 августа 2018, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
На YouTube-канале Майкла Джексона размещено видео на песню Behind the Mask, записанную певцом еще в 1982 году, но выпущенную только после его смерти. Ранее представить эту композицию помешали проблемы с авторскими правами.
За неделю видео посмотрели более трех миллионов пользователей. Фанаты отмечают в Сети, что "скучают по Королю".
Напомним, Майкл Джексон умер в 2009 году во время подготовки к новому всемирному туру.
Ранее стала известна настоящая причина постепенного осветления кожи поп-короля Майкла Джексона. Дело оказалось совсем не в том, что он «хотел быть белым», как утверждала по этому поводу пресса.
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