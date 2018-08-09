Беременная Регина Тодоренко показала животик в бикини
9 августа 2018, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Беременная телеведущая Регина Тодоренко показала животик в бикини. В сети давно обсуждают романтические отношения Регины с бывшим солистом группы "Смэш" Владом Топаловым. И новые слухи - девушка беременная.
Топалов не хочет, чтобы их личную жизнь "смаковали" в СМИ. Пара не комментирует беременность 28-летней Регины.
Но вот девушка выложила в Истаграм фото в купальнике, судя по которому совсем скоро она станет мамой.
Сейчас Регина отдыхает на море. Она написала в соцсети: "Жду пополнения".
А недавно Регина продемонстрировала шикарное обручальое кольцо, которое ей подарил Влад Топалов.
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