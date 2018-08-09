Беременная Регина Тодоренко показала животик в бикини

Беременная телеведущая Регина Тодоренко показала животик в бикини. В сети давно обсуждают романтические отношения Регины с бывшим солистом группы "Смэш" Владом Топаловым. И новые слухи - девушка беременная.

Топалов не хочет, чтобы их личную жизнь "смаковали" в СМИ. Пара не комментирует беременность 28-летней Регины.

Но вот девушка выложила в Истаграм фото в купальнике, судя по которому совсем скоро она станет мамой.

Сейчас Регина отдыхает на море. Она написала в соцсети: "Жду пополнения".

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)5 Авг 2018 в 2:19 PDT

А недавно Регина продемонстрировала шикарное обручальое кольцо, которое ей подарил Влад Топалов.