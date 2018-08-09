"Татушка" Юля Волкова вышла замуж за иностранца

Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова впервые вышла замуж. У певицы двое детей, но официально замуж она выходит первый раз. Дату свадьбы Юлия выбрала "красивую". "08.08.2018. Теперь я точно знаю, что мечты сбываются!!!" — рассказала бывшая "Татушка".

А за несколько дней до свадьбы на Средиземном море певица призывала своих поклонников мечтать и верить в свою мечту.

Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)4 Авг 2018 в 10:02 PDT



Своего избранника Юлия Волкова пока скрывает. Она даже свадебное фото опубликовала без жениха.

Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)8 Авг 2018 в 1:25 PDT

Год назад в программе "Секрет на миллион" артистка рассказала Лере Кудрявцевой, что готовится к свадьбе и поделилась сведениями о будущем муже, сообщив, что её любимый мужчина немного старше её и живет в другой стране. С детьми Юли дочкой Викторией и сыном Самиром мужчина подружился.

Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)18 Май 2018 в 2:48 PDT

Иногда "Татушки" Юлия Волкова и Лена Катина вспоминают, как все начиналось.