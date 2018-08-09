"Татушка" Юля Волкова вышла замуж за иностранца
9 августа 2018, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова впервые вышла замуж. У певицы двое детей, но официально замуж она выходит первый раз. Дату свадьбы Юлия выбрала "красивую". "08.08.2018. Теперь я точно знаю, что мечты сбываются!!!" — рассказала бывшая "Татушка".
А за несколько дней до свадьбы на Средиземном море певица призывала своих поклонников мечтать и верить в свою мечту.
Своего избранника Юлия Волкова пока скрывает. Она даже свадебное фото опубликовала без жениха.
Год назад в программе "Секрет на миллион" артистка рассказала Лере Кудрявцевой, что готовится к свадьбе и поделилась сведениями о будущем муже, сообщив, что её любимый мужчина немного старше её и живет в другой стране. С детьми Юли дочкой Викторией и сыном Самиром мужчина подружился.
Иногда "Татушки" Юлия Волкова и Лена Катина вспоминают, как все начиналось.
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