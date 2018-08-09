Алену Водонаеву возмутили измены мужа Ани Лорак
9 августа 2018, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая участница телестройки, а ныне телеведущая Алена Водонаева включилась в комментирование скандала, произошедшего в семье известной певицы Ани Лорак, когда ее мужа застукали с другой.
Алена Водонаева настолько возмутилась скандальным поведением турецкого супруга известной певицы, что не смогла удержаться от нелестных комментариев в его адрес. Алена считает, что мужчина не просто изменил супруге, и но и подмочил ее репутацию, бывшую до этого практически безупречной. Ведь Ани Лорак до этого семейного происшествия никогда не бывала замечена в каких-либо скандалах.
«Так нагадить на безупречную репутацию Лорак – это безответственный и неумный поступок. Это недостойно мужчины. Мужа, партнера, отца семейства. Я не верю, что трудности между ними наступили только после скандала в караоке. Надо было разводиться до того, как все опубликуют видео, где твой муж зажимает какую-то девку в клубе. Нужно обладать смелостью и быть честным по отношению к себе», - приводит мнение Алены Водонаевой «Телепрограмма».
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