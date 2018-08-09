Кристина Асмус созналась в своих необычных привычках

Актриса театра и кино Кристина Асмус неожиданно созналась в своих необычных привычках. Поклонников Асмус ее откровения сильно удивили, особенно о нижнем белье. Пунктуальная девушка все разложила по полочкам.

Кристина обозначила 10 своих привычек и поинтересовалась, есть ли среди ее поклонников такие же.

Больше всего вопросов появилось на пункт 10. О нижнем белье, которое Асмус не носит.

Оказывается, актриса "адский перфекционист". По ее словам, "это как помогает, так и мешает в жизни".

Любимый напиток Асмус - горячий чай. К этому поклонники отнеслись спокойно.

"Я мою руки по 15-20 раз в день", - назвала Кристина своей привычкой. И с ней согласны большинство поклонников. "Чистота - залог здоровья" - признанный факт. "Я никогда не пробовала чурчхелу, но я точно знаю, что не люблю ее", - написала Асмус. Несомненно, это на любителя. Но в Грузии, например, продают необыкновенно вкусную чурчхелу из сока винограда с разными орехами.

Асумс уверяет: "Многие гимнастические элементы в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее.» я выполняла сама". Все поверили, знают, Кристина - бывшая гимнастка. Но сейчас экспериментов боится. Боялась выполнять элементы в ледовых шоу на телевидении.

Среди других признаний Кристины Асмус то, что она спит на правом боку, не любит фотографироваться, в детстве часто набивала себе температуру, не ходит на благотворительные мероприятия, если приглашающая сторона аргументирует присутствием прессы не так заинтересовали ее поклонников, как признание: "Я не ношу нижнее белье".

"Я бы тоже не хотела носить нижнее бельё, но разве это возможно учитывая женский организм...???", - пишут в комментариях.