Беременная Рапунцель рассталась с отцом будущего ребенка
9 августа 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
Участница всероссийской телестройки Алена Рапунцель заявила, что начинает новую жизнь – без своего неверного возлюбленного Ильи Яббарова, от которого она ждет ребенка. Илья с этим согласен.
Поклонникам телешоу известно, что отношения Ильи и Алены напоминают «американские горки»: они то ссорятся, то мирятся. Некоторое время назад Алена объявила, что стала невестой Ильи и ждет от него ребенка. И тут бы самое время порадоваться, но грянул гром: в начале июля стало известно о неверности жениха.
У Алены чуть не случился выкидыш от стресса. А Илья не стал беречь здоровье будущей мамы и заявил, что они с Аленой расстаются окончательно, хотя от заботы о будущем ребенка отказываться не стал.
«Знаю, что я нормальная девчонка и могу любить искренне и по-настоящему. А главное для меня – это верность», - прокомментировала Алена заявление бывшего жениха. Поклонники всячески морально поддерживают будущую маму, сообщает «Телепрограмма».
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