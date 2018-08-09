Беременная Рапунцель рассталась с отцом будущего ребенка

Участница всероссийской телестройки Алена Рапунцель заявила, что начинает новую жизнь – без своего неверного возлюбленного Ильи Яббарова, от которого она ждет ребенка. Илья с этим согласен.

Поклонникам телешоу известно, что отношения Ильи и Алены напоминают «американские горки»: они то ссорятся, то мирятся. Некоторое время назад Алена объявила, что стала невестой Ильи и ждет от него ребенка. И тут бы самое время порадоваться, но грянул гром: в начале июля стало известно о неверности жениха.

У Алены чуть не случился выкидыш от стресса. А Илья не стал беречь здоровье будущей мамы и заявил, что они с Аленой расстаются окончательно, хотя от заботы о будущем ребенка отказываться не стал.

«Знаю, что я нормальная девчонка и могу любить искренне и по-настоящему. А главное для меня – это верность», - прокомментировала Алена заявление бывшего жениха. Поклонники всячески морально поддерживают будущую маму, сообщает «Телепрограмма».