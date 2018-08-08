Марина Федункив высмеяла Бузову, придя на шоу «Деньги или позор» в ее образе
8 августа 2018, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда Comedy Woman Марина Федункив продемонстрировала ведущему шоу «Деньги или позор» дяде Вите свои актерские способности. Она перевоплотилась в Ольгу Бузову, после чего ответила на несколько вопросов.
Актрисе пришлось ответить на следующее: правда ли участникам «Дома-2» вкалывают тормозную жидкость в позвоночник, почему до сих пор не видно ни одного бомжа в одежде бренда и когда к созданию музыки она подключит не только сердце, но и мозг?
Марина также стала на шоу экстрасенсом и сделала прогноз на пять лет вперед.Федункив предсказала, что станет с губами Екатерины Варнавы, кто станет женой Тимура Батрутдинова и что будет продавать в метро Митя Фомин.
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