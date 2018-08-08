Лера Кудрявцева впервые стала бабушкой
8 августа 2018, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]
Пока Лера Кудрявцева готовится во второй раз стать матерью, в семье ее сына произошло пополнение. Супруга Жана родила долгожданного мальчика. Малыша назвали Лев в честь отца Леры.
Об избраннице сына знаменитости практически ничего неизвестно. Пара свои отношения на обозрение публике не выносят. По сведениям СМИ, Жан с Анастасией еще не регистрировали свои отношения официально, но встречаются уже много лет.
Кудрявцева и сама в скором времени родит ребенка третьему мужу, хоккеисту Игорю Макарову. Для 31-летнего спортсмена будущий малыш станет первенцем.
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