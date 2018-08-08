Сами Насери поделился подробностями драки в московском караоке

Французский актер Сами Насери дал интервью, в котором поделился своей версией событий, произошедших накануне в клубе "Войс", сообщило агентство РИА Новости. По его словам, всему виной 20 песен. Звезда фильма "Такси" Сами Насери обратился к врачам после драки в Москве

Конфликт возник с нетрезвыми посетителями клуба, которые, по его словам, заплатили администрации заведения, чтобы петь вне очереди. Они спели 20 песен подряд, "сыграв на нервах" у актера.

Когда очередь так и не дошла до Сами, терпение лопнуло, и мужчина покинул караоке, остановившись на улице в ожидании своего брата. В момент, когда герои событий намеревались уходить, двое из вышеупомянутой компании напали на брата актера, завязав потасовку.

Когда же французы направились домой, один из нападавших догнал их и нанес Сами удар по лицу, в результате которого, как сообщалось ранее, звезда фильма "Такси" попал на операционный стол.

Насери отметил, что сейчас находится в хорошем состоянии и не получал черепно-мозговой травмы. Артист также опроверг слухи о собственном нетрезвом состоянии: "Мы не были пьяны. Я не пью алкоголь, я принимаю лекарства", - подчеркнул он.

Отмечается, что полиция установила личности нападавших: ими оказались граждане Белоруссии. Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 5 августа, в московском караоке-баре на Тверской улице. Насери не раз появлялся в ночных клубах российской столицы, поскольку еще в 2007 году переехал в Москву на ПМЖ.