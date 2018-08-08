Анастасию Волочкову обманули коммунальщики на полтора миллиона рублей
8 августа 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Волочкова решила привести в порядок документы и обнаружила непонятное подорожание услуг по обслуживанию ее коттеджа. В эти услуги входит охрана, уборка территории и вывоз мусора.
Как выяснилось, управляющая компания выставляла Анастасии счета за услуги, которые намного превышали расходы ее соседей. Адвокат Волочковой Владимир Комсолев сообщил "СтарХиту", что кто-то тем самым "разбогател" примерно на полтора миллиона рублей. Он утверждает, что цены на коммунальные услуги повышались несколько раз на протяжении нескольких лет. Волочкова готова судиться с людьми, которые пытаются сыграть на ее доверчивости, если мирным путем решить этот вопрос не получится.
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