СМИ: актер Андрей Гайдулян тайно женился в США

В СМИ появилась информация о том, что известный актер, звезда сериала "Универ" Андрей Гайдулян тайно женился в США. Согласно последним данным, бракосочетание состоялось еще в середине мая этого года.

Известно, что церемония прошла в Лас-Вегасе, однако никаких других деталей торжества нет. Актер и его избранница по имени Александра тщательно скрывают факт заключения брака, уточняет портал Super.



Отметим, что 14 мая Гайдулян опубликовал на своей страничке в социальной сети снимок, на котором он запечатлен в костюме и с кольцом на безымянном пальце, однако поклонники решили, что артист просто нарядился для посещения казино.

Напомним также, что ранее Андрей уже был женат на Диане Очиловой, которая поддерживала его в ходе лечения от онкологического заболевания.