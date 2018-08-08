СМИ: актер Андрей Гайдулян тайно женился в США
8 августа 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация о том, что известный актер, звезда сериала "Универ" Андрей Гайдулян тайно женился в США. Согласно последним данным, бракосочетание состоялось еще в середине мая этого года.
Известно, что церемония прошла в Лас-Вегасе, однако никаких других деталей торжества нет. Актер и его избранница по имени Александра тщательно скрывают факт заключения брака, уточняет портал Super.
Отметим, что 14 мая Гайдулян опубликовал на своей страничке в социальной сети снимок, на котором он запечатлен в костюме и с кольцом на безымянном пальце, однако поклонники решили, что артист просто нарядился для посещения казино.
Напомним также, что ранее Андрей уже был женат на Диане Очиловой, которая поддерживала его в ходе лечения от онкологического заболевания.
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