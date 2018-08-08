Звезда "Ералаша" Анна Цуканова-Котт назвала дочь редким именем
8 августа 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Известная актриса, звезда "Ералаша" Анна Цуканова-Котт недавно стала матерью во второй раз. Знаменитость подарила своему супругу дочь, имя для которой семейная пара выбирала довольно долго.
Оказалось, что Анна и ее муж Александр решили назвать малышку Леей. Актриса призналась, что размышляла над именем дочери в течение месяца, перебирая огромное количество вариантов. Женщина в шутку отметила, что теперь является настоящим экспертом в сфере женских имен. Поклонники одобрили выбор артистки и ее супруга и отметили, что их дочка названа редким и древним именем.
Отметим, что у Анны уже есть десятилетний сын, которого зовут Михаил.
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