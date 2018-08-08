Степаненко о разводе с Петросяном: Всё будет по суду. Как суд скажет, так будет"
8 августа 2018, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко договорились о том, чтобы судебное разбирательство по делу об их разводе и разделе совместно нажитого имущества проходило в закрытом режиме.
Петросян и Степаненко подтвердили, что они разводятся. Аристка пообещала рассказать общественности о заключительном решении суда.
"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот и у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это — житейское дело", — сказала Елена Степаненко "Вестям". Она первой подала иск в суд и хотела отсудить 80 процентов нажитого имущества.
Вчера же Степаненко заявила: "Всё будет по суду. Как суд скажет, так и будет".
Евгений Петросян подал встречный иск. По его мнению, всё должно быть поделено пополам. Имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 миллиарда рублей.
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин сегодня высказался об аресте имущества артиста и его жены Елены Степаненко.
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