Степаненко о разводе с Петросяном: Всё будет по суду. Как суд скажет, так будет"

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко договорились о том, чтобы судебное разбирательство по делу об их разводе и разделе совместно нажитого имущества проходило в закрытом режиме.

Петросян и Степаненко подтвердили, что они разводятся. Аристка пообещала рассказать общественности о заключительном решении суда.

"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот и у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это — житейское дело", — сказала Елена Степаненко "Вестям". Она первой подала иск в суд и хотела отсудить 80 процентов нажитого имущества.

Вчера же Степаненко заявила: "Всё будет по суду. Как суд скажет, так и будет".

Евгений Петросян подал встречный иск. По его мнению, всё должно быть поделено пополам. Имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин сегодня высказался об аресте имущества артиста и его жены Елены Степаненко.