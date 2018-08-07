Художник и музыкант Андрей Крисанов умер в возрасте 52 лет. О кончине Андрея Крисанова написал в Facebook музыкант Алексей Вишня и подтвердили художник, музыкант и актёр Сергей "Африка" Бугаев и один из основателей "Кино" Андрей Рыбин.

О дате и месте прощания к музыкантом, информация появится позже. По словам Бугаева, у Андрея была онкология. Алексей Вишня написал: "Я просил его об интервью этой зимой — он уже не хотел ни о чём говорить. Покойся с миром, Андрюх".

Андрей Крисанов был бас-гитаристом группы "Кино". "Очень талантливый художник, который прошёл очень интересный творческий путь, он был членом группы «Новые художники»", — напомнил Сергей Бугаев, - передает RT со со ссылкой на ФАН.

Андрей Крисанов является автором обложки альбома "Группа крови" группы "Кино".