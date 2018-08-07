Избитый в Москве Сами Насери перенес операцию

Избитый в одном из московских клубов французский актер Сами Насери перенес операцию. Актера прооперировали в НИИ им. Гельмгольца. Он лично принял решение лечиться в Москве, а не ехать на родину во Францию. По сообщению представителей клиники, операция прошла успешно.

За лечением французского актера следит главный специалист — офтальмолог России Владимир Нероев.

О драке, в которой пострадал звезда фильма "Такси", стало известно сегодня. Хотя она произошла еще в ночь на 5 августа. Насери рассказал полицейским, что вместе с братом Ларби отдыхал в одном из баров на Тверской улице в центре Москве. В баре у актера завязался конфликт с другим посетителем, который ударил артиста по лицу.

Пострадавшему Насери пришлось обратиться за медицинской помощью.