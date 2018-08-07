Избитый в Москве Сами Насери перенес операцию
7 августа 2018, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
Избитый в одном из московских клубов французский актер Сами Насери перенес операцию. Актера прооперировали в НИИ им. Гельмгольца. Он лично принял решение лечиться в Москве, а не ехать на родину во Францию. По сообщению представителей клиники, операция прошла успешно.
За лечением французского актера следит главный специалист — офтальмолог России Владимир Нероев.
О драке, в которой пострадал звезда фильма "Такси", стало известно сегодня. Хотя она произошла еще в ночь на 5 августа. Насери рассказал полицейским, что вместе с братом Ларби отдыхал в одном из баров на Тверской улице в центре Москве. В баре у актера завязался конфликт с другим посетителем, который ударил артиста по лицу.
Пострадавшему Насери пришлось обратиться за медицинской помощью.
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