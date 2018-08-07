Помощница Петросяна беременна?

Помощница народного артиста Евгения Петросяна Татьяна Бурхунова - уроженка Тулы. Туляки, услышав слухи о том, что из-за этой девушки, возможно, разводится знаменитая пара Евгений Петросян и Елена Степаненко, начали вспоминать все, что связано с Татьяной, - сообщает kp.ru.

И даже появилась новость - 29-летняя помощница 72-летнего Петросяна беременна. Якобы сосед узнал от мамы девушки, что Таня находится в интересном положении.

Что известно о Татьяне Бурхуновой? Ее воспитывали мама-бухгалтер и бабушка. Отец погиб, когда она еще была маленькой девочкой. Окончила школу в Туле, училась хорошо, но поведением особо примерным не отличалась. Девушка, учившаяся в параллельном с Татьяной классе, охарактеризовала ее доброжелательной, спокойной, улыбчивой. После школы поехала в Москву, поступила в университет культуры и искусства. Выучилась на менеджера. Начав работать у Петросяна, Бурхунова вела сайты звездной четы, помогала директору Евгения Вагановича, а потом заняла его место.

После того, как в СМИ просочилась новость о разводе Степаненко и Петросяна, у их знакомых появились подозрения, что Татьяна стала разлучницей.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)2 Авг 2018 в 12:00 PDT

Настроение у самого Петросяна отличное. Чего он всем и желает.