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Бывшая жена Александра Малинина заявила, что он изменял ей во время беременности

7 августа 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая жена Александра Малинина заявила, что он изменял ей во время беременности
фото: globallookpress.com

Известная российская певица Ольга Зарубина рассказала шокирующие подробности своего брака с Александром Малининым. Женщина заявила, что артист изменял ей даже в тот момент, когда она ждала ребенка.

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59-летняя Зарубина в беседе с Борисом Корчевниковым в рамках его программы "Судьба человека" отметила, что Александр был женат, когда они познакомились, однако она об этом не знала. Ольга призналась, что была влюблена в молодого певца без памяти, поэтому не ушла от него даже после того, как раскрылся обман.

После их бракосочетания измены Малинина не прекратились. Более того, когда Зарубина была беременна, ее муж якобы влюбился в молодую актрису и признался законной супруге в этом. Певица не смогла долго выносить образа жизни Александра, вследствие чего они очень скоро разошлись.

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