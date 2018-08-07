София Ротару в день своего 71-летия сразила поклонников красотой
7 августа 2018, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
Певица София Ротару сегодня празднует день рождения. В честь своего 71-летия артистка опубликовала на страничке в социальной сети несколько фотографий, на которых она выглядит просто великолепно.
Ротару кажется невероятно молодой и свежей, несмотря на свой возраст. На снимках в сторис София Михайловна позирует в белом платье в горох, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Певица предстала перед своими подписчиками с идеальными макияжем и укладкой, которые остаются неизменными уже в течение многих лет, передает "7 Дней".
Поклонники сделали артистке огромное количество комплиментов и вновь поинтересовались, как ей удается поддерживать себя в такой форме. Ротару, однако, не разглашает свои секреты.
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